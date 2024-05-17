Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время своего двухдневного визита в Китай поблагодарил власти страны и непосредственно жителей Харбина за бережное отношение к истории.

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«Хотел бы выразить большую признательность жителям Харбина, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому, духовному и культурному наследию», ― сказал российский лидер на церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Президент подчеркнул, что Харбин является городом-символом братства народов России и Китая. Он напомнил, что в боях за освобождение северо-востока Китая от японских захватчиков погибли свыше 12 тыс. советских бойцов.

Российский лидер подчеркнул, что, опираясь на славные традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества, россияне и китайцы могут уверенно смотреть вперед, вместе браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая. На следующий день в Доме народных собраний в состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждали широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.

По итогам переговоров главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

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Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли очень хорошо, обсуждались в том числе международные темы, в частности, ситуацию на Украине. по его словам, многие вопросы касались торгово-экономической сферы, но и некоторые внешнеполитические темы тоже обсуждали.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР 17 мая глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Также 17 мая российский президент посетил Храм Покрова Пресвятой Богородицы который является единственным действующий православный храмом в Харбине. Кроме того, российский лидер провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка, которая проводится с 2014 года, будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре.