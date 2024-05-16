Пекин, 16 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры в Пекине. Встреча прошла 16 мая в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» за закрытыми дверями.

Александр Рюмин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Сначала лидеры двух стран прогулялись в неформальной обстановке по парку и попили традиционного китайского чая. Затем во время обеда к ним присоединились по четыре члена делегации с каждой стороны.

От российской стороны на обеде присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Неформальная часть длилась более четырёх часов. Всего в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

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Как передавало ИА Регнум, Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа.

Главы государств обсуждали широкий спектр международных и региональных проблем, включая ситуацию на Украине. Стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Лидеры также приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений.

Президент России во время визита возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Монумент возвели в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.

Кроме того, Путин 17 мая побывает в Харбине, где пройдёт открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Российский лидер во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами. Он подчеркнул, что обе страны будут действовать в унисон ради процветания народов и повышения авторитета и влияния.