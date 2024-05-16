Пекин, 16 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. В Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний 16 мая стартовали переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Планируется, что встреча продлится около часа.

РИА Новости/Сергей Гунеев

В российскую делегацию вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Министерства финансов Антон Силуанов, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Также в Пекин прибыли замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников.

По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Пекин 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск) в рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации. В Китае глава государства пробудет два дня.

По прибытии российского лидера встретили представители китайской стороны и российской дипломатической миссии. Президент России прошёл по красной дорожке вдоль роты почётного караула, после чего покинул территорию аэропорта на президентском лимузине «Аурус» в сопровождении кортежа.

В Доме народных собраний в столице Китая утром 16 мая состоялись переговоры лидеров двух государств в узком составе. В ходе встречи президент России отметил, что отношения РФ И КНР не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Российский лидер также выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул, что очень рад своему приезду в Китай и встрече с председателем КНР.