Харбин, Китай, 16 мая, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках программы государственного визита в Китай прибыл в Харбин.

Александр Рюмин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

Он примет участие в открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своему заместителю Хань Чжэну сопровождать российского лидера в Харбине.

Программой поездки Путина также предусмотрено посещение экспозиции ЭКСПО и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Президент в церкви возложит венок к Памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Как сообщало ИА Регнум, официальный визит Путина в Китае начался 16 мая. В Пекине прошла торжественная встреча российского лидера. Во время заявлений для прессы президент поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём.

Путин и Си Цзиньпин в общей сложности находились вместе более 12 часов. Утром они провели совещание в расширенном составе. После него главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Также российский и китайский лидеры провели неформальные переговоры в закрытом формате. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что они обсуждали международные вопросы. Неформальное общение Путина и Си Цзиньпина длилось около четырёх часов. Они также прогулялись по парку, обедали и пили традиционный китайский чай.