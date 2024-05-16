Пекин, 16 мая, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, прибывший 16 мая в Пекин в рамках первого зарубежного визита после переизбрания, выбрал для передвижения по городу президентский лимузин отечественного производителя «Аурус», сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Глава государства прибыл в пекинский аэропорт 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск). По прибытии Владимира Путина встретили представители китайской стороны и российской дипломатической миссии. Президент России прошёл по красной дорожке вдоль роты почётного караула, после чего покинул территорию аэропорта на президентском лимузине «Аурус» в сопровождении кортежа.

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В рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации Владимир Путин пробудет в Китае два дня. 16 мая состоятся неформальные переговоры российского лидера и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, встреча пройдёт при участии некоторых членов делегаций, в том числе министра обороны России Андрея Белоусова и секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу.

17 мая Владимир Путин посетит город Харбин в провинции Хэйлунцзян, где выступит перед студентами Харбинского политехнического университета — одного из крупнейших высших учебных заведений КНР.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный сайт Кремля в преддверии визита Владимира Путина в Китай опубликовал интервью главы государства китайскому информационному агентству Xinhua, в ходе которого Путин ответил на вопросы журналистов, оценил российско-китайские отношения и дал положительную оценку подходам Пекина к урегулированию конфликта на Украине.