Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время двухдневного визита в Китай посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине, где пообщался со служителями и поставил свечу.

Кадр из видео

Храм является единственным действующий православным храмом в Харбине. Его построили в византийском стиле в 1930 году по проекту архитектора Юлия Жданова на средства прихода и русских жителей Харбина. Храм освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В период культурной революции в Китае храм закрыли, и открылся он только в 1984 году.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Китай. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024 и 2025 годах, и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений. Состоялись переговоры лидеров двух стран, на которых обсудили самый широкий спектр вопросов, включая ситуацию на Украине, перспективы двусторонних отношений, торговлю.

На следующий день Путин прибыл в Харбин. Российский лидер принял участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества. В Харбине президент возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.