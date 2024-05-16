Москва, 16 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли очень хорошо, обсуждались в том числе международные темы, сообщил 16 мая помощник президента Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Переговоры прошли очень хорошо», — заявил он в эфире Первого канала.

Как уточнил помощник президента, многие вопросы касались торгово-экономической сферы, но и некоторые внешнеполитические темы тоже обсуждали.

Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений.

В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр международных и региональных проблем, включая ситуацию на Украине. Стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Президент России во время визита возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Монумент возвели в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.

Российский лидер во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами.

Путин 17 мая побывает в Харбине, где пройдёт открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.