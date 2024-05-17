Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине
Пекин, 17 мая, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках второго дня официального визита в КНР возложил венок к памятнику советским воинам в китайском городе Харбине, сообщили 17 мая в пресс-службе Кремля.
Мемориал посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая. Соответствующую видеозапись Кремль опубликовал в Telegram-канале.
16 мая российский лидер прибыл в Харбин из Пекина. Кремль показал кадры прилёта самолёта с Путиным в аэропорт этого китайского города.
В Харбине президент России примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртой российско-китайской встречи по межрегиональному сотрудничеству. Он также выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Китай стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на посту президента. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.
В Пекине главы государств провели неформальные переговоры в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме. Их разговор занял приблизительно четыре часа.
Путин и Си Цзиньпин также провели совещание в расширенном составе и подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.