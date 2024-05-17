Пекин, 17 мая, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках второго дня официального визита в КНР возложил венок к памятнику советским воинам в китайском городе Харбине, сообщили 17 мая в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео

Мемориал посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая. Соответствующую видеозапись Кремль опубликовал в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

16 мая российский лидер прибыл в Харбин из Пекина. Кремль показал кадры прилёта самолёта с Путиным в аэропорт этого китайского города.

В Харбине президент России примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртой российско-китайской встречи по межрегиональному сотрудничеству. Он также выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Китай стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на посту президента. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

В Пекине главы государств провели неформальные переговоры в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме. Их разговор занял приблизительно четыре часа.

Путин и Си Цзиньпин также провели совещание в расширенном составе и подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.