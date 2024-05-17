Путин провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В Харбине президент России Владимир Путин 17 мая провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
Президент поблагодарил Хань Чжэна за то, что он сопровождает российскую делегацию в Харбине.
«У нас вчера были действительно очень насыщенные, длительные переговоры с председателей КНР Си Цзиньпином. Это были содержательные и полезные встречи. Вы лично, когда возглавляли межправкомиссию, внесли солидный вклад в развитие двусторонних отношений», — сказал Путин на встрече.
Он выразил надежду на то, что удастся многое сделать вместе для достижения тех целей, которые перед собой поставили Москва и Пекин.
Как сообщало ИА Регнум, в ходе первого дня государственного визита в Китай Путин провёл официальные переговоры с Си Цзиньпином, с премьером госсовета КНР Ли Цяном.
Вечером состоялась неформальная встреча с Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин обсуждали тему украинского кризиса в формате тет-а-тет.