Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В Харбине президент России Владимир Путин 17 мая провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель премьера госсовета Китая Хань Чжэн

Президент поблагодарил Хань Чжэна за то, что он сопровождает российскую делегацию в Харбине.

«У нас вчера были действительно очень насыщенные, длительные переговоры с председателей КНР Си Цзиньпином. Это были содержательные и полезные встречи. Вы лично, когда возглавляли межправкомиссию, внесли солидный вклад в развитие двусторонних отношений», — сказал Путин на встрече.

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Он выразил надежду на то, что удастся многое сделать вместе для достижения тех целей, которые перед собой поставили Москва и Пекин.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе первого дня государственного визита в Китай Путин провёл официальные переговоры с Си Цзиньпином, с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Вечером состоялась неформальная встреча с Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин обсуждали тему украинского кризиса в формате тет-а-тет.