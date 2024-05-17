Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках второго дня государственного визита в КНР приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Выставка будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Как ожидается, российский лидер выступит на церемонии открытия и осмотрит представленную экспозицию.

Российско-китайское ЭКСПО проводят с 2014 года. Первая выставка состоялась в Харбине. А в 2016 году её впервые принял Екатеринбург.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений.

В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем. Главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

Всего Путин и Си Цзиньпин пробыли вместе более 12 часов. Во время заявлений для прессы президент России поблагодарил председателя КНР за тёплый приём.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. Кремль показал кадры прилёта самолёта с Путиным в аэропорт этого китайского города. В рамках второго дня официального визита в КНР глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, которые погибли в боях за освобождение Китая.

17 мая Путин также выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.