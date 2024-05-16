Пекин, 16 мая, 2024, 09:43 — ИА Регнум. По итогам переговоров в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, документ включает более 30 страниц. В заявлении говорится об особом характере двусторонних отношений России и Китая.

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«В нём будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», — сказал Ушаков.

Отмечается, что сотрудничество России и Китая вступает в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Пекине с государственным визитом. Переговоры с Си Цзиньпином в составе делегаций состоялись 16 мая и продлились почти два с половиной часа.

По итогам встречи Си Циньпин заявил, что отношения России и Китая укрепились, за последние три четверти века они вышли на новый уровень. Россия и Китай показали миру пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа.

Президент России поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём в Пекине. Он отметил, что торговля и инвестиции двух стран надёжно защищены от негативного влияния третьих стран. Президент России сообщил, что две страны планируют укреплять взаимодействие в энергетике.