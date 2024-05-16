Пекин, 16 мая, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Ситуация на Украине обязательно станет одной из тем обсуждения в ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Украина обязательно будет обсуждаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия приветствует инициативы КНР по ситуации на Украине и что ей импонирует видение китайской стороной возможных перспектив и почвы для начала попыток урегулирования ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Пекин 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск) в рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации. В Китае глава государства пробудет два дня.

По прибытии российского лидера встретили представители китайской стороны и российской дипломатической миссии. Президент России прошёл по красной дорожке вдоль роты почётного караула, после чего покинул территорию аэропорта на президентском лимузине «Аурус» в сопровождении кортежа.

Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине. Одной из тем, которую они успели обсудить, стало сельское хозяйство.

В Доме народных собраний в столице Китая утром 16 мая состоялись переговоры лидеров двух государств в узком составе. В ходе встречи президент России отметил, что отношения РФ И КНР не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Российский лидер также выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. Он также подчеркнул, что очень рад своему приезду в Китай и встрече с председателем КНР.

Затем начались переговоры лидеров двух государств в расширенном составе с участием делегаций.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 14 мая заявил, что Москва отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, там понимают его истинные причины. Он добавил, что у китайцев есть понимание, что обсуждать что-то по Украине без России, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, не имеет никакого смысла.

Министр иностранных дел КНР Ван И 28 февраля заявил, что Пекин придерживается политического решения украинского конфликта. Он отметил, что Китай настаивает на содействии миру и переговорам.

Путин в интервью китайскому агентству Xinhua 15 мая заявил, что идеи по урегулированию украинского кризиса, которые выдвинул Пекин, можно было бы использовать для реализации политико-дипломатического процесса. ОН назвал инициативы Китая по указанному вопросу реалистичными и конструктивными.