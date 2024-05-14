Москва, 14 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит состоится 16–17 мая, сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», — сообщили в Кремле.

Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят все вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран, отметили в Кремле. Лидеры определят ключевые направления дальнейшего развития двустороннего практического сотрудничества. Они обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным вопросам.

Планируется, что Путин и Си Цзиньпин подпишут Совместное заявление, также планируется подписание ряда двусторонних документов. Лидеры двух странпримут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Года культуры России и Года культуры Китая, отметили в пресс-службе Кремля.

В ходе визита в КНР президент России встретится с премьером госсовета Ли Цяном. Политики обсудят вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Путин в ходе поездки планирует побывать в городе Харбине — административном центре провинции Хэйлунцзян. Здесь пройдёт церемония открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Кроме того, в Харбине президент России встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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