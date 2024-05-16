Пекин, 16 мая, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российский лидер приехал на лимузине Aurus в составе кортежа. Здесь его встречал Си Цзиньпин. Лидеры стран пожали друг другу руки, а после поприветствовали каждого из членов двух делегаций.

Во время их прохода в Дом народных собраний состоялся небольшой разговор глав государств. Одной из тем, которую успели обсудить Путин и Си Цзиньпин, стало сельское хозяйство.

Так, китайский лидер заявил российскому президенту, что в КНР уже есть урожаи.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Пекин вечером 15 мая по московскому времени. В КНР была уже ночь. Самолёт с президентом России в аэропорту встретила рота почётного караула.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Эта поездка является первым его зарубежным визитом после переизбрания на посту президента. Российский лидер пробудет в КНР два дня.

16 мая он проведёт в Пекине, а 17 мая посетит Харбин. В этом городе он выступит перед студентами Харбинского политехнического университета — одного из крупнейших китайских вузов.