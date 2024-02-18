Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин придерживается политического решения конфликта на Украине. Главы внешнеполитических ведомств пообщались на полях Мюнхенской конференции, сообщил МИД КНР.

Официальное интернет-представительство президента России

«Китай придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продаёт летальное оружие ни в зону конфликта, ни сторонам конфликта», — приводит слова дипломата МИД КНР на официальном сайте.

Новость дополняется