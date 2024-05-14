Москва, 14 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине. Москва отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, там понимают его истинные причины. Об этом 14 мая журналистам сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Илья Питалев/РИА Новости

«У китайцев есть понимание, что обсуждать что-то по Украине без России с одной стороны контрпродуктивно, а с другой стороны не имеет никакого смысла», ― отметил он.

Речь идёт о предстоящем саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после вступления в должность.

Лидеры подробно обсудят все вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран и определят ключевые направления дальнейшего развития двустороннего практического сотрудничества. Планируется, что Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.

Си Цзиньпин в ходе визита во Францию выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. По его словам, конфликт нельзя решить иначе, чем через переговоры. Китайский лидер призвал все стороны к возобновлению диалога.

В швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня состоится конференция по Украине. МИД Швейцарии объявил, что не будет приглашать на мероприятие Россию. Министерство объяснило это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день призвала партнёров Москвы не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Россией, а не на мир.