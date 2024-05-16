Пекин, 16 мая, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе. Встреча лидеров двух государств проходит 16 мая в Доме народных собраний в столице Китая Пекине. Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Утром 16 мая председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который находится с государственным визитом в Китае», — говорится в сообщении.

На переговоры в узком составе отведено около 45 минут.

В пресс-службе Кремля уточнили, что перед началом российско-китайских переговоров в Доме народных собраний состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой лидеры государств представили членов своих делегаций.

В российскую делегацию вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Министерства финансов Антон Силуанов, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Также в Пекин прибыли замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.

Как передавало ИА Регнум, президент России прибыл в Пекин 16 мая в 04:20 по местному времени (15 мая в 23:20 мск) в рамках первой зарубежной поездки с момента инаугурации. В Китае глава государства пробудет два дня. По прибытии Владимира Путина встретили представители китайской стороны и российской дипломатической миссии. Президент России прошёл по красной дорожке вдоль роты почётного караула, после чего покинул территорию аэропорта на президентском лимузине «Аурус» в сопровождении кортежа.