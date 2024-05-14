Москва, 15 мая, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Идеи по урегулированию украинского кризиса, которые выдвинул Пекин, можно было бы использовать для реализации политико-дипломатического процесса, заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы стать основой для политико-дипломатического процесса», — сказал он.

Российский лидер назвал инициативы Китая по указанному вопросу реалистичными и конструктивными шаги. Путин уточнил, что они развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, а также о неделимости безопасности и соблюдения норм международного права.

Кроме того, президент России подчеркнул, что открыта к диалогу по Украине, и в рамках переговоров необходимо учитывать интересы всех стран, которые вовлечены в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин придерживается политического решения украинского конфликта. Он отметил, что Китай настаивает на содействии миру и переговорам.

В начале марта спецпредставитель главы КНР Ли Хуэй отправился в большое дипломатическое турне по странам — участницам украинского кризиса. Он посетил Москву и Киев. Кроме того, он также направился в Европу.

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако киевского режим выпустил указ, запрещающий такой диалог на законодательном уровне.