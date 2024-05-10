ЛНР, 11 мая, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник сообщил подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий.

Леонид Пасечник Последствия удара ВСУ в Ровеньках

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По последней информации регионального Минздрава, от удара укронацистов погибли три человека, восемь, в том числе подросток, получили ранения и отравились продуктами горения.

Леонид Пасечник Последствия удара ВСУ в Ровеньках

Предварительно было известно об одном погибшем и шести пострадавших.

Атака на нефтебазу была осуществлена предположительно американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, написал в Telegram-канале глава ЛНР.

В результате атаки в Ровеньках, кроме нефтебазы, повреждены жилые дома, сельхозтехника и личные автомобили жителей города.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля ВСУ выпустили по Токмаку в Запорожской области три управляемые авиабомбы. Два снаряда удалось сбить средствами ПВО, один достиг цели и поразил пятиэтажный жилой дом. Пострадали несколько человек.

Около полуночи 10 мая ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

На территории Белгородской области 10 мая были уничтожены 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

Российские войска начали наступление на Харьков, заявил 10 мая журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.