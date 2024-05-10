Ракитянский район, Белгородская область, 10 мая, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Около полуночи 10 мая ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Глава области уточнил, что дрон с последующей детонацией упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Никто из мирных жителей не пострадал.

При обходе территории выявили повреждения в трёх зданиях, также пострадали две единицы техники. К месту происшествия выехали оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 мая российские силы ПВО пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки на территории Белгородской области. Были уничтожены 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

В этот же день Минобороны информировало об уничтожении двух беспилотников ВСУ самолётного типа над территорией Белгородской области.

Утром 10 мая Вячеслав Гладков сообщал, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили две воздушные цели. Были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», уточнили в Минобороны.