Белгород, 10 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, управляемые авиабомбы и беспилотник в Белгородской области, сообщила 10 мая пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Adam Hauner

«Около 19:45 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолётного типа», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, днём 10 мая Минобороны информировало об уничтожении двух беспилотников ВСУ самолётного типа над территорией Белгородской области.

Утром в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлёте к областному центру силы ПВО сбили две воздушные цели. Были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», уточнило Минобороны.

Кроме того, в Белгороде и области в течение дня несколько раз объявлялось о ракетной опасности.