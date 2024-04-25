Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Токмаку в Запорожской области три управляемые авиабомбы, сообщил 25 апреля ИА Регнум осведомлённый источник.

Евгений Милованов/ТРК Таврия

«В 15:40 зафиксирован прилёт. Выпущено три управляемые авиационные бомбы иностранного производства», — сказал он.

По словам источника, две бомбы были сбиты средствами ПВО, одна достигла цели и поразила пятиэтажный жилой дом.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Токмаке пострадали не менее трёх человек.

Позднее губернатор Пензенской области (является регионом-шефом Токмака) Олег Мельниченко уточнил, что в результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Токмаке есть погибшие и раненые.

Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери четырёх домов и здания детского сада, в дошкольном учреждении также пробило крышу, добавил Мельниченко.