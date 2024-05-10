ЛНР, 10 мая, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Киевские боевики поздним вечером 10 мая нанесли удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате обстрела на нефтебазе начался сильный пожар. О налёте ВСУ сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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«Огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем, шесть человек ранены», — написал в Telegram-канале Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что в числе раненых сотрудники нефтебазы и жители рядом стоящих домов.

Пожарные оперативно тушат огонь. Главная задача — не допустить распространения огня на жилые дома, добавил Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области рядом со станцией «Полотняный завод» ночью 10 мая.

В Краснодарском крае спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой в ночь на 9 мая в результате атаки украинских БПЛА. Установлено, что шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области. Об успехе бойцов рассказал в Telegram-канале координатор местного подполья Сергей Лебедев.