Вашингтон, 11 мая, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Российские войска начали наступление на Харьков, заявил 10 мая журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу, начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 10 мая информировал, что подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Столкновения идут на нескольких участках, уточнил он. Ганчев предупредил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боевых действий.

Военный корреспондент Александр Коц также сообщил об активизации действий ВС РФ на харьковском направлении. Ссылаясь на подписчиков из Белгородской области, он рассказал о массированных ночных обстрелах российскими военными целей в Харьковской области. «Приграничье с ночи пришло в движение», ВС России вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты, добавил Коц.