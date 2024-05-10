ВСУ ударили по Ровенькам в ЛНР американскими ракетами ATACMS — Пасечник
Пасечник: удар по Ровенькам могли нанести американскими ракетами ATACMS
ЛНР, 11 мая, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Атака киевских боевиков на нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике вечером 10 мая была осуществлена предположительно ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сравнил удары по Ровенькам и Луганску, когда также загорелась нефтебаза и пострадали пять человек. В Telegram-канале Пасечник предположил, что нынешняя атака по городу Ровеньки также была совершена с применением ракет ATACMS.
Количество пострадавших при атаке уже увеличилось до восьми человек. Из них шесть доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток.
Леонид Пасечник добавил, что повреждения от обстрелов ВСУ получили жилые дома, сельхозтехника и автомобили горожан.
«На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК», — пояснил глава ЛНР.
Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики нанесли удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате обстрела на нефтебазе начался сильный пожар. Предварительно было известно об одном погибшем и шести пострадавших.
Число погибших в результате обстрела нефтебазы увеличилось до трёх человек, информировала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Под огнём украинских боевиков поздним вечером 10 мая оказался город Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.
25 апреля укронацисты выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Два снаряда удалось сбить средствами ПВО, один достиг цели и поразил пятиэтажный жилой дом. Пострадали несколько человек.