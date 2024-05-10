ЛНР, 10 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках в ЛНР увеличилось до трёх человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Иван Шилов ИА Регнум

На одного раненого увеличилось и количество пострадавших — до семи человек.

«Четверо в тяжёлом состоянии. Один из них переведён на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы. Среди пострадавших есть ребёнок», — пояснила Пащенко.

Всех нуждающихся в медицинской помощи доставили в местную больницу. В Ровеньки, по словам министра здравоохранения, направлена бригада санавиации с хирургом, анестезиологом, травматологом и комбустиологом.

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики поздним вечером 10 мая нанесли удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. В результате обстрела на нефтебазе начался сильный пожар. О налёте ВСУ сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Предварительно было известно об одном погибшем и шести пострадавших.

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