Москва, 27 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, является давно назревшей мерой. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

Иван Шилов ИА Регнум

В законопроекте отмечается, что органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введён режим высылки. В перечень новых мер предлагается включить такие, как установление местонахождения, применение технических средств, проверка любых документов, согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу РФ.

Асафов отметил, что авторами законопроекта являются все пять партий Государственной думы России и это консенсусная позиция депутатов.

Политолог напомнил, что ранее президент России Владимир Путин указывал на недоработки в этой сфере и на необходимость принятия новых решений в связи с изменившейся ситуацией.

По словам Асафова, некоторые идеи, изложенные в законопроекте, уже обсуждались как в Госдуме, так и в обществе. Он выразил уверенность в том, что законопроект пройдёт все необходимые стадии рассмотрения и будет принят.

«Эта здравая инициатива, которая хорошо проработана с правовой точки зрения. Возможно, к законопроекту будут предложены поправки при его рассмотрении в определённых чтениях и он будет дополнен. Однако в целом это давно назревшая мера, особенно с учётом последних событий, которые мы можем непрерывно наблюдать в новостной повестке», — подчеркнул политолог.

В свою очередь социальный аналитик Роман Алёхин отметил, что миграционная проблема является очень масштабной и требует комплексного решения. По его мнению, законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов, скорее всего, не сильно исправит ситуацию с мигрантами в России, но он является одним из необходимых этапов по регулированию российского миграционного законодательства.

Алёхин отметил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходима правильная стратегия. Нужно изначально определиться, в каких мигрантах нуждается Россия.

Аналитик отметил важность введения ограничительных мер в отношении мигрантов и предоставление дополнительных инструментов для российских правоохранительных органов. Одной из мер, предложенных в законопроекте, является предоставление права органам внутренних дел проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введён режим высылки. Аналитик пояснил, что в настоящее время российские правоохранители ограничены в этой сфере.

Также важной мерой является предоставление правоохранительным органам дополнительных правовых возможностей для контроля за мигрантами. В перечень новых мер предлагается включить установление местонахождения, применение технических средств, проверка любых документов, согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу РФ, отметил Алёхин.

«Необходимо пресечь бесконтрольный завоз мигрантов в страну. Также стоит ввести норму, согласно которой организация, ввозящая мигранта в страну, вносила бы за него залог и в случае нарушения им законов РФ этот залог переходил бы в доход государства. Также необходимо разрабатывать стратегию развития социальной сферы, сфер образования и здравоохранения, поскольку сейчас мигранты перегружают эти институты, что ухудшает качество предоставления помощи жителям России», — добавил аналитик.

Еще одной мерой эксперт назвал борьбу с коррупцией, поскольку без наведения порядка в этой сфере любые законы не будут работать в должной мере. Также нужно ужесточить наказание за взятки в сфере миграционного законодательства, добавил Алёхин.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает сокращение срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Также условием пребывания иностранных граждан в России может стать уважение традиционных ценностей страны и невмешательство в государственную политику.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации 24 апреля, заявил, что необходимо принять более жёсткие меры в отношении должностных лиц за незаконную выдачу мигрантам патентов, видов на жительство и сертификатов на знание языка.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что мигранты должны уважать законы Российской Федерации и традиции народов стран. Глава государства назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. В этой связи властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению. Президент также добавил, что нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

По словам российского лидера, сейчас в России проживают более десяти миллионов трудовых мигрантов. При этом органы власти должны следить за соблюдением законов и реагировать на нарушения. Как отметил президент, нужен специальный орган, помимо МВД, который бы находил решение по каждому аспекту проблемы, подходил комплексно. Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык, традиции России и уважать законы страны, подчеркнул глава государства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан. Он рассказал, что приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп.

Президент России Владимир Путин 28 апреля 2023 года подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает лишение гражданства, в частности, за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В декабре 2023 года в Москве привлечённых к уголовной ответственности приезжих впервые лишили гражданства России. Решение о лишении гражданства приняли в отношении двух приезжих мужчин, осуждённых за хранение наркотических веществ. 14 декабря Следственный комитет попросил МВД РФ лишить российского гражданства ещё семерых осуждённых за преступления.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин 26 апреля заявил, что Россия надеется, что власти стран Центральной Азии, чьи граждане едут работать в Россию, будут ориентировать их на соблюдение всех норм законодательства РФ. Россия вместе с Узбекистаном и Таджикистаном работает над тем, чтобы набор отправляющихся в Россию трудовых мигрантов носил организованный характер, отметил также Галузин.