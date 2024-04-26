Москва, 26 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Россия надеется, что власти стран Центральной Азии, чьи граждане едут работать в Россию, будут ориентировать их на соблюдение всех норм законодательства РФ, заявил 26 апреля заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия ждёт от приезжающих в страну жителей Центральной Азии также уважения к своим традициям и рассчитывает, что власти этих государств напоминают об этом своим согражданам, сказал Галузин журналистам.

«Мы прежде всего исходим того, что наши друзья в Центрально-Азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций», — заявил замминистра.

Россия вместе с Узбекистаном и Таджикистаном работает над тем, чтобы набор отправляющихся в Россию трудовых мигрантов носит организованный характер, отметил также Галузин.

«Мы, в частности, с Узбекистаном и Таджикистаном активно работаем над тем, чтобы набор трудовых мигрантов для работы в России был организованным, носил системный организованный характер, а не хаотичный», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

4 апреля на съезде Федерации независимых профсоюзов Путин заявил, что в ближайшие годы в российской экономике будет высокая потребность и даже нехватка кадров, а потому необходимо повысить производительность труда, модернизировать промышленность и многие другие отрасли экономики и социальной сферы путём использования цифровых технологий, автоматизации производства и процессов управления.