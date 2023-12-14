Москва, 14 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Мигранты должны уважать законы Российской Федерации и традиции народов стран, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что проблема с трудовыми мигрантами непростая. В этой связи властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению. Президент также добавил, что нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

По словам российского лидера, сейчас в России проживают более десяти миллионов трудовых мигрантов.

При этом органы власти должны следить за соблюдением и реагировать на нарушения. Как отметил президент, нужен специальный орган, помимо МВД, который бы находил решение по каждому аспекту проблемы, подходил комплексно.

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