Москва, 27 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Условием пребывания иностранных граждан в России может стать уважение традиционных ценностей страны и невмешательство в государственную политику, соответствующие предложения указаны во внесённом в Госдуму законопроекте о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторами законопроекта являются представители всех фракций Госдумы. Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Срок пребывания иностранцев в России предлагается сократить до 90 дней в году, сказано в документе. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Кроме того, депутаты предложили ввести новый режим высылки из России нелегальных мигрантов с усилением контроля за ними. Согласно предложенным нормам, мигранты, в отношении которых введён указанный режим, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта Федерации, в котором проживают, а также управлять транспортом, приобретать имущество и вступать в брак.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранительными органами, а также вместе со спецслужбами, правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

Россия надеется, что власти стран Центральной Азии, чьи граждане едут работать в Россию, будут ориентировать их на соблюдение всех норм законодательства РФ, заявил 26 апреля заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия вместе с Узбекистаном и Таджикистаном работает над тем, чтобы набор отправляющихся в Россию трудовых мигрантов носит организованный характер, отметил также замминистра.