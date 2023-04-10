Москва, 10 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны. Об этом 10 апреля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Он отметил, что приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп, а также предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности.

По его словам, сегодня для многих стран мира процессы миграции стали одной из ключевых проблем. Они являются одним из факторов роста социальной напряжённости и возникновения конфликтов на религиозной и этнической почве.

Бастрыкин добавил, что высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций под видом мигрантов.

«В связи с этим миграционная политика должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны», — сказал глава СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что ведомство предлагает предоставлять мигрантам скидку на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за хорошее знание русского языка. По её словам, прорабатывается вариант введения понижающего коэффициента.