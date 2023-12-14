Москва, 14 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Следственный комитет попросил МВД лишить российского гражданства семерых осужденных за преступления. Об этом 14 декабря рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Главным следственным управлением СК <…> в органы МВД для решения вопроса о прекращении гражданства в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — сказала она.

Иванова пояснила, что речь идёт об осужденных, которые уклонились от военной и альтернативной гражданской службы, производили, сбывали или пересылали наркотические вещества, публично оправдывали и пропагандировали терроризм, а также совершали насильственные действия сексуального характера.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 декабря, суд в Москве впервые после вступления в силу нового закона «О гражданстве РФ» вынес решение об аннулировании российского гражданства за совершённые преступления. Так, двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков и изъяли российские паспорта.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Он вступил в силу 26 октября. В законе упростили получение российского гражданства, а также ввели механизм прекращения гражданства. Согласно документу, приобретённого гражданства России могут лишить за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в случае личного волеизъявления гражданина.