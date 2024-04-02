Москва, 2 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Властям России необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом 2 марта заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

«Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике», — сказал он.

Глава государства поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Путин также указал на необходимость создания современных цифровых электронных баз биометрических данных, так как существующих в настоящее время, судя по всему, недостаточно.

«Они не позволяют в полном объёме купировать риски, рецидивы незаконной миграции, при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта президент заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере. Глава государства поручил это сделать Генпрокуратуре совместно с МВД, отметив, что ситуация в этой сфере беспокоит многих россиян.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк 1 апреля сообщила, что срок временного пребывания иностранцев в России сократили до 90 дней, согласно проекту закона, разработанному МВД и ужесточающему контроль государства в сфере миграции. Кроме того, в стране усилят контроль в отношении привлекающих иностранную рабочую силу работодателей, заказчиков работ или услуг.