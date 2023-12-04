Москва, 4 декабря, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Права мигрантов в России должны обеспечиваться, но во главу угла должны ставиться интересы граждан РФ, заявил 4 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Необходимо соблюдать этнокультурный баланс, что предполагает знание мигрантами русского языка и уважение с их стороны к законам РФ, отметил президент.

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