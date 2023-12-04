Путин заявил, что во главу угла нужно ставить интересы граждан России
Путин: права мигрантов надо обеспечить, а во главу угла ставить интересы россиян
Москва, 4 декабря, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Права мигрантов в России должны обеспечиваться, но во главу угла должны ставиться интересы граждан РФ, заявил 4 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Необходимо соблюдать этнокультурный баланс, что предполагает знание мигрантами русского языка и уважение с их стороны к законам РФ, отметил президент.
Новость дополняется.