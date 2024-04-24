Москва, 24 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Необходимо принять более жёсткие меры в отношении должностных лиц за незаконную выдачу мигрантам патентов, видов на жительство и сертификатов на знание языка. Об этом 24 апреля заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.

Донат Сорокин/ТАСС

«Более жёсткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии Генпрокуратуры», — сказал Краснов.

Он добавил, что вопросы противодействия преступности незаконных и трудовых мигрантов находятся на пике актуальности.

По его словам, важно обеспечить не только неотвратимость наказания преступников, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения в среде мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 23 апреля заявил, что власти республики планируют выступить с предложениями по ужесточению миграционной политики в России. Он отметил, что необходимо уравнять перед законом граждан государств, с которыми у России действует безвизовый режим, с жителями стран, которым необходима виза.