Москва, 28 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Закон предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм прекращения гражданства. Документ был принят Госдумой 18 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

Законом предусматривается сокращение числа требований при приёме в российское гражданство в отношении более чем 20 категорий лиц. Может быть принят в российское гражданство иностранный гражданин, заключивший контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России на срок не менее года. Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие граждане СССР, могут получить гражданство в упрощённом порядке. Закон также исключил требование о получении согласия второго родителя при приёме в гражданство России рождённого в смешанном браке ребёнка.

Лишать гражданства России будут за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также лицо может быть лишено гражданства по своему желанию.

При этом приобретённого гражданства будут лишать за публичные призывы к действиям, направленным против территориальной целостности России, за дискредитацию Вооружённых сил России, участие в нежелательных иностранных или международных неправительственных организациях, а также за публичные призывы к экстремизму, организацию вооружённого мятежа, посягательство на жизнь государственного деятеля.

Также основанием для лишения приобретённого гражданства могут стать совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, содействие диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности.