Москва, 27 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Мигрантов, в отношении которых будет применяться новый правовой режим высылки, включат в реестр контролируемых лиц. Соответствующие предложения указаны во внесённом 27 апреля в Госдуму законопроекте о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Включение контролируемого лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам», — говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте отмечается, что органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введён режим высылки.

В перечень новых мер предлагается включить такие, как установление местонахождения, применение технических средств, проверка любых документов, согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, законопроект предполагает сокращение срока пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Также условием пребывания иностранных граждан в России может стать уважение традиционных ценностей страны и невмешательство в государственную политику.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации 24 апреля, заявил, что необходимо принять более жёсткие меры в отношении должностных лиц за незаконную выдачу мигрантам патентов, видов на жительство и сертификатов на знание языка.

Президент Владимир Путин2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.