Москва, 25 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Финансирование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» шло через несколько организаций, в том числе использовалась криптовалюта. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на международном форуме, посвящённом актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — сказал он.

По его словам, следственные мероприятия продолжаются, но предварительные результаты установили, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран.

Глава Росфинмониторинга не уточнил, о каких именно государствах идёт речь.

Связь с украинскими националистами

Сразу после теракта директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.

Эту версию подтверждают и показания задержанных. Один из них рассказал, что ему предлагали 500 тыс. рублей за убийство людей в «Крокусе».

Генпрокурор Игорь Краснов позднее также назвал очевидным украинский след в теракте. Он добавил, что все причастные к атаке, в том числе организаторы, спонсоры и идейные вдохновители, будут привлечены к ответственности.

СК 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине. В телефоне одного из террористов из «Крокуса» следователи обнаружили фото людей с флагом Украины. Террорист отправил куратору фотографии входов в концертный зал 24 февраля, в годовщину начала СВО.

Кто выгораживал ответственных

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя информацию о связи Украины с терактом в Подмосковье, нахамил российским официальным лицам. По его утверждениям, за вооружённым нападением якобы стоит ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому она несёт полную ответственность за атаку.

В Службе внешней разведки России уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт, а администрация президента Джо Байдена активизировала работу по формированию искажённой картины произошедшего, однако пропагандистская риторика Вашингтона «плохо продаётся», так как американцы не могут добиться единства оценок трагедии среди членов НАТО и Евросоюза.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат уличила Вашингтон в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.

Нападение на «Крокус»

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

По делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей: Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».