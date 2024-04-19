Генпрокурор Краснов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе»
Каракас, 19 апреля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
«Глава российского надзорного ведомства проинформировал, что правоохранительными органами прилагаются все возможные усилия для установления организаторов этого преступления, привлечения их к ответственности, при этом уже сейчас в этом деле очевиден украинский след», — сообщили в ведомстве.
Краснов отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» унёс жизни и покалечил сотни мирных людей. Все причастные к теракту, в том числе организаторы, спонсоры и идейные вдохновители, будут привлечены к ответственности.
«Их ждёт кара», — подчеркнул генпрокурор.
Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 145 человек, ещё 550 пострадали. По делу о теракте арестовали 11 человек, включаячетверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Басманный суд их заключил под стражу до 22 мая.
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля подчеркнул, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в произошедший теракт.