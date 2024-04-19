Каракас, 19 апреля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Глава российского надзорного ведомства проинформировал, что правоохранительными органами прилагаются все возможные усилия для установления организаторов этого преступления, привлечения их к ответственности, при этом уже сейчас в этом деле очевиден украинский след», — сообщили в ведомстве.

Краснов отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» унёс жизни и покалечил сотни мирных людей. Все причастные к теракту, в том числе организаторы, спонсоры и идейные вдохновители, будут привлечены к ответственности.

«Их ждёт кара», — подчеркнул генпрокурор.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 145 человек, ещё 550 пострадали. По делу о теракте арестовали 11 человек, включаячетверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Басманный суд их заключил под стражу до 22 мая.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля подчеркнул, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в произошедший теракт.