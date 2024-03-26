Москва, 26 марта, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте, заявил 26 марта директор ФСБ Александр Бортников.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», — сказал директор ФСБ в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста.

Исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали, подчеркнул Бортников.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. Бортников ранее отмечал, что организатор теракта пока не установлен, но причастность к нему как украинских, так и западных спецслужб уже очевидна.