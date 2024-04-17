Москва, 17 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил по стражей фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщил 17 апреля Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Евгений Биятов/РИА Новости Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Суд оставил постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовича без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Касимов в марте обжаловал арест. Он стал восьмым фигурантом уголовного дела о теракте. Его арестовали по решению Басманного суда 26 марта. В суде Касимов заявил, что ничего не знал о планах террористов.

По данным следствия, в Путилкове Касимов сдал террористам одну из двух своих квартир. При этом родственники, в том числе родной отец, знали только о первой квартире, в которой 32-летний Касимов жил с женой и маленькими детьми. Он также является владельцем кафе.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных недалеко от границы с Украиной в Брянской области. Басманный суд 24 марта заключил исполнителей под стражу до 22 мая.

Террористы ворвались в «Крокус» 22 марта и стали расстреливать людей. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 550 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Об этом также заявили министр обороны и глава МИД России.