Вашингтон, 28 марта, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга нахамил российским официальным лицам, которые допускают, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле» стоит Украина.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По утверждениям Кирби, за терактом в «Крокус Сити Холле» якобы стоит ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому данная организация несёт полную ответственность за атаку.

«США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе… мой дядя часто говорил… лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские официальные лица, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — добавил американский чиновник.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта СК РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Отмечалось, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.

В ведомстве добавили, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Глава СК Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США, обвиняя ИГИЛ в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению.