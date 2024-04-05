Москва, 5 апреля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Следственный комитет России получил материалы, которые могут свидетельствовать о связи теракта в «Крокус Сити Холле» с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК России. Кадр из видео Снимки, обнаруженные в телефоне террориста

Данные были получены в результате экспертного анализа мобильных телефонов террористов, которые они пытались уничтожить.

На устройстве следователи обнаружили скриншоты здания «Крокус Сити Холла», которые один из соучастников террористов направил куратору утром 24 февраля 2024 года ― в годовщину начала спецоперации.

Кроме того, в телефоне хранились фотографии людей в камуфляже, стоящих с флагом Украины на фоне разрушенных домов, и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

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В следственном ведомстве добавили, что в обнаруженной переписке с куратором, руководившим нападением на концертный зал, прямо указан целью атаки «Крокус Сити Холл».

«Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадал 551 человек.

В Киеве заявили о непричастности Украины к теракту. Подобные заявления поспешили сделать и в Белом доме. В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что России пытаются навязать, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершил не Киев, а радикальные исламисты, возможно, члены афганского филиала ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, по его словам, следы теракта ведут к украинским спецслужбам.

Об украинском следе в деле о теракте в «Крокусе» также заявили министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокусе» хотели посеять панику и расколоть Россию изнутри. По его словам, главной целью террористов было нанесение ущерба единству России. Глава государства подчеркнул, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в Красногорске.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия сделает политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле».