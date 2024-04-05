Москва, 5 апреля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Следователи получили информацию из мобильных телефонов обвиняемых в террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», в числе прочего в них есть фотографии людей с флагом Украины. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Известия/ Дмитрий Коротаев

СК России. Кадр из видео Снимки, обнаруженные в телефоне террориста

«Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — проинформировали в СКР

Уточняется, что террористы выбрали «Крокус» в качестве места совершения атаки по указанию руководившего их действиями куратора.

По данным пресс-службы, в годовщину начала спецоперации — 24 февраля 2024 года — один из соучастников террористов по указанию куратора отправил ему найденные в интернете скриншоты изображений входов в здание концертного зала и подъездных путей к нему, что обвиняемый подтвердил в своих показаниях.

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Также в мобильном телефоне террориста нашли фотографии людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом, добавили в пресс-службе.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела о теракте продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля двое пособников террористов из «Крокус Сити Холла» признали, что их задержали за соучастие в теракте. Ранее в этот же день сообщили о задержании в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к теракту в Подмосковье. Ими оказались гражданин России и два иностранца — все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта сообщил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. Следователи располагают данными о том, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. В Службе внешней разведки 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка.

Министр обороны Сергей Шойгу 3 апреля заявил, что у России есть сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокусе». Глава МИД Сергей Лавров 4 апреля отметил очевидность того, что в теракте в Подмосковье не обошлось без украинского следа.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 2 апреля сказал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».