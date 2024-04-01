Москва, 1 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Вашингтон выгораживает ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки, совершённого 22 марта в Красногорске. Об этом 1 апреля заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Petrov Sergey/Global Look Press

При этом в ведомстве отметили, что пропагандистская риторика США по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцам не удаётся добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС.

«В кулуарах отмечают, что Вашингтон начал выгораживать [главу киевского режима Владимира] Зеленского ещё до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус Сити Холла». Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке ― подозрительной», ― подчеркнули в СВР.

Кроме того, Киев при подготовке террористических нападений на Россию пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой, добавили в СВР.

Также профильные американские структуры доводят до союзников и партнёров США сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганского филиала ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в службе.

В пресс-бюро отметили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за шагов по обелению киевского режима и предоставления ему помощи после теракта.

Как сообщал ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта установили личности 134 погибших, по остальным жертвам вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.

31 марта в Дагестане задержали троих преступников, планировавших новые теракты, при осмотре мест задержания у них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что задержанные террористы принимали участие в финансировании теракта в подмосковном концертном зале. Они переводили деньги исполнителям теракта в Москве. Кроме того, боевики поставляли им оружие.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Следственный комитет 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Ведомство отметило, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Глава киевского режима Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналистов о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Представитель Белого дома Джон Кирби 28 марта во время брифинга нахамил российским официальным лицам, которые допускают, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле» стоит Украина. По его утверждениям, за вооружённым нападением якобы стоит ИГИЛ, поэтому она несёт полную ответственность за атаку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат уличила Вашингтон в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.