Вашингтон, 24 апреля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Вся техника и вооружение, которые США поставят Украине, будут сожжены российскими военными, заявил журналистам 24 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные поставки Соединённых Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооружёнными силами России. Российский народ полностью сплочён вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело — правое», — сказал он.

По словам дипломата, Вашингтон своими решениями ставит крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.

Днём ранее американские сенаторы одобрили законопроект. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил, в свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена.

По данным агентства Reuters, Соединённые Штаты без публичной огласки поставили Украине ракеты ATACMS в марте, и Украина уже их применила, ударив по аэродрому в Крыму.