Москва, 22 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские Вооружённые силы задействованы в СВО, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине.

Представитель Кремля также отметил, что для президента Владимира Путина было вполне ожидаемо, что США одобрят помощь киевскому режиму.

При этом в Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ проголосовали 311 конгрессменов, и ещё 112 выступили против него.

Выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева, написала американская газета The Wall Street Journal.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.