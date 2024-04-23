Москва, 23 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя статью агентства Reuters о том, что палата представителей Конгресса США с опозданием одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Иван Шилов ИА Регнум

Глазунов отметил, что Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе, и это очевидно, добавил Глазунов.

«Никакая помощь сегодня не поможет киевскому режиму, поэтому всё равно, когда она будет получена. Если и поступит американская помощь, то она лишь немного продлит агонию киевского режима, не более того. Будет больше жертв и разрушений. Но никакая помощь уже не спасёт киевский режим. И эта помощь — лишь пустая трата времени. Это понимают и американцы, и европейцы. Их задача — сделать так, чтобы Россия увязла в этом конфликте как можно дольше, чтобы она меньше участвовала в решении мировых проблем. Они хотят ослабить Россию этим конфликтом, чтобы погибло как можно больше военнослужащих. Только для этого они и выделяют помощь. В победу Киева никто не верит ни на Западе, ни в самой Украине», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против. Законопроект направят в Сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден. Перед этим конгрессмены приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

По мнению бывшего разведчика Вооружённых сил США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Украинцы выиграют не более 20 дней ценой сотен тысяч жизней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля отметил, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине. Представитель Кремля также отметил, что для президента Владимира Путина было вполне ожидаемо, что США одобрят помощь киевскому режиму. При этом в Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, добавил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.

Американская газета The Wall Street Journal отметила, что выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства 23 апреля проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции. Как отметил министр, США для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса. При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.

Шойгу добавил, что киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами, российские военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

Бывший начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймонд Анджейчак 18 марта заявил, что украинская армия осталась без резервов, ей для успешного противостояния с Россией не хватает более 10 млн бойцов. По словам Анджейчака, на Украине не осталось ресурсов для продолжения конфликта. Он также напомнил про заявления экспертов о том, что в марте у украинской армии закончатся зенитные ракеты для средств ПВО, что приведет к ещё большим потерям в ВСУ.