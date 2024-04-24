Вашингтон, 24 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты без публичной огласки поставили Украине ракеты ATACMS в марте, пишет агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Соединённые Штаты в последние недели тайно отправили Украине ракеты дальнего радиуса действия для использования в борьбе с российскими военными, а Украина на прошлой неделе впервые применила их», — приводит слова анонимного американского чиновника агентство.

Собеседник агентства уточнил, что американские ракеты ВСУ впервые применили утром 17 апреля по аэродрому в Крыму.

В материале отмечается, что первоначально Пентагон был против передачи ракет Киеву, однако решение якобы поменялось после того, как Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее, 21 апреля, глава американского сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать ракеты ATACMS.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.

23 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что ВС России будут сбивать ракеты ATACMS в зоне спецоперации так же, как и все другие поставленные Киеву ракеты.

В свою очередь президент России Владимир Путин называл большой ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал российский лидер.