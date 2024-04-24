Вашингтон, 24 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине и Израилю, сообщает агентство Reuters.

(сс) The White House

«Этот (закон. — Прим. ред.) даёт жизненно важную поддержку партнёрам Америки, чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету», — сказал Байден.

По словам американского лидера, данный закон «сделает мир и США безопаснее».

Ранее обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предложили выделить 26 млн долларов на аудит помощи.

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена.

Он подчеркнул, что Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе, и это очевидно, добавил Глазунов.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства 23 апреля проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции. Как отметил министр, США для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса. При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.

Выделение Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Инициатива на фронте продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил полковник.